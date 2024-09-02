Родственники жертв в катастрофе Ми-8 получат выплаты и бесплатные авиабилеты

Родственники туристов, погибших при крушении вертолета Ми-8Т авиакомпании «Витязь-Аэро» в Камчатском крае, получат единовременные выплаты и бесплатные билеты в Петропавловск-Камчатский и обратно. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Решение власти региона приняли в ходе совещания под председательством заместителя министра транспорта России Владимира Потешкина.

«Родственники погибших получат в общей сложности около 3,3 миллиона рублей», — уточнили в ведомстве.

Из общей суммы два миллиона составят страховые выплаты, один миллион выделит перевозчик, 300 тысяч рублей пойдут на материальную помощь родственникам. Затраты на перевозку погибших к местам захоронения возьмет на себя авиакомпания «Витязь-Аэро».

Бесплатные авиабилеты родственникам для перелета в Петропавловск-Камчатский и обратно предоставят компании «Аэрофлот» и S7 Airlines.

«Аэрофлот» оформит билеты в офисах продаж, а для получения билетов от S7 Airlines необходимо направить запрос на электронную почту перевозчика assistance@s7.ru с указанием личных данных.

Ранее в МЧС сообщили об обнаружении тел всех погибших при крушении вертолета Ми-8. По решению властей региона,3 сентября на Камчатке объявили днем траура по жертвам крушения.