Появился список россиян, находившихся на борту упавшего в Актау самолета

В Сети появился список россиян, которые находились на борту разбившегося в Актау самолета. Перечень обнародовал Telegram-канал Shot .

Среди пассажиров — девочка 2013-го и мальчик 2011 года рождения. Также в списке: Аббас М., Рамин А., Мадина А., Заира. А., Джамили Б., Уваис Е., Кристина Е., Нармина И., Исмаил И., Заур М., Субхонкх Р., Зинат С., Меди Ж.

Самолет, следовавший из Баку в Грозный, разбился в районе Актау на западе Казахстана. Росавиация допустила, что причиной крушения стало столкновение воздушного судна со стаей птиц. На борту находили пять членов экипажа и 62 пассажира.

На кадрах крушения видно, как самолет спикировал вниз, врезался в землю, после чего загорелся. На месте работают сотрудники экстренных служб.