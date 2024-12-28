МЧС опровергло информацию о мощном взрыве под Екатеринбургом

Информация о том, что в городе Арамиль в Свердловской области произошел взрыв, не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Свердловской области.

«Сообщений в экстренные службы о подобном инциденте за прошедшие сутки не поступало. Пожарно-спасательные подразделения находятся в пунктах постоянной дислокации», — рассказали в ведомстве.

Новость о якобы мощном взрыве опубликовало издание Ura.ru. По словам источника, вечером 27 декабря раздался взрыв, от которого в одном из домов задрожали стекла.

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