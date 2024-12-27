Пожар вспыхнул в пункте выдачи заказов маркетплейса на юге Москвы

На юге Москвы потушили пожар в пункте выдачи заказов маркетплейса. Об этом рассказал источник 360.ru.

Огонь охватил помещение в районе Лебедянской улицы в Восточном Бирюлево. Там взорвались несколько аккумуляторов для велосипедов.

В здании, где вспыхнул пожар, находятся и другие организации. Все люди успели эвакуироваться самостоятельно до приезда оперативных служб.

«Сейчас огонь уже потушили», —добавил собеседник 360.ru.

Ранее пожар произошел на многоуровневой парковке в московском районе Филевский парк. Три автомобиля загорелись на четвертом этаже парковки на площади примерно 30 квадратных метров.