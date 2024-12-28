Мощный взрыв раздался под Екатеринбургом

В городе Арамиле под Екатеринбургом вечером 27 декабря раздался взрыв, от которого в одном из домов задрожали стекла. Об этом изданию Ura.ru рассказал очевидец.

«Прогремело что-то невероятно громкое, похожее на взрыв. В доме окна ходили ходуном», — рассказал мужчина.

Визуальных проявлений при этом не наблюдалось, по его словам. Однако местный житель отметил, что ощутил очень сильную вибрацию. По его мнению, звук, вероятно, исходил с карьера или же с полигона.

Официальных сообщений о происшествии от властей пока не появилось.

Ранее стала известна причина взрыва в ТЦ «Алания Молл» во Владиковказа. Ею стал беспилотник, обломки которого позже отправили на экспертизу.