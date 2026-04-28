МЧС нарастит группировку для тушения пожара на НПЗ в Туапсе

МЧС России усиливает группировку сил и средств для тушения пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе. Дополнительные подразделения направили из Краснодарского края и Ростовской области, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе ведомства.

Решение о наращивании сил приняли по поручению главы МЧС Александра Куренкова. К месту происшествия выдвинулись сводные отряды территориальных управлений, также в готовности находятся подразделения из Ставропольского края.

Перед вылетом на Кубань Куренкову доложили оперативную обстановку в регионе. После этого в Национальном центре управления в кризисных ситуациях прошло рабочее совещание.

На совещании рассматривали вопросы ликвидации пожара четвертого ранга сложности, а также организация водолазных работ в Черном море.

Нефтекомплекс в морском порту Туапсе трижды атаковали украинские беспилотники: 16, 20 апреля и в ночь на 28 апреля.

В Туапсе объявили эвакуацию населения с территорий, прилегающих к нефтеперерабатывающему заводу.