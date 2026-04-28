В Туапсе объявили эвакуацию с  прилегающих к НПЗ территорий из-за пожара

В Туапсе объявили эвакуацию населения с территорий, прилегающих к нефтеперерабатывающему заводу, из-за угрозы распространения пожара после атаки беспилотника. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко в телеграм-канале .

«Уважаемые жители улиц Кошкина, Пушкина и прилегающих переулков! В связи с угрозой распространения огня администрация Туапсинского муниципального округа просит вас эвакуироваться», — написал он.

По словам Бойко, пункт временного размещения оборудовали в местной школе № 6.

Подробности о происшествии сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«В Туапсе еще одно серьезное ЧП. Из-за атаки вражеских беспилотников произошел масштабный пожар на НПЗ», — написал он в телеграм-канале.

Глава региона отметил, что в тушении участвуют 164 человека и 46 единиц техники.

Сегодня за ночь над Россией уничтожили более 186 украинских беспилотников. БПЛА сбили в Астраханской, Ростовской, Волгоградской и Курской областях, а также в Краснодарском крае и Крыму.