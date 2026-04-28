Куренков вылетел на Кубань контролировать тушение пожара на НПЗ в Туапсе

Глава МЧС России Александр Куренков направился в Краснодарский край. Он лично проконтролирует, как тушат пожар и устраняют последствия на НПЗ в Туапсе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«По поручению президента страны глава МЧС России вылетел в Краснодарский край для личного контроля работ по тушению возгорания и ликвидации последствий», — уточнили в МЧС.

Нефтекомплекс в морском порту Туапсе трижды атаковали украинские беспилотники: 16, 20 апреля и в ночь на 28 апреля. После падения обломков сбитого БПЛА вспыхнул пожар. К тушению огня привлекли 112 человек и 39 единиц техники.

В Туапсе объявили эвакуацию населения с территорий, прилегающих к нефтеперерабатывающему заводу.