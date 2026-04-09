МЧС доставило в Дагестан более 23 тонн гумпомощи
Самолет МЧС России доставил гуманитарную помощь в пострадавший от наводнения Дагестан. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В соответствии с указанием президента и по поручению главы МЧС спецборт Ил-76 доставил в Дагестан гуманитарный груз общей массой более 23 тонн», — заявили в МЧС.
Среди грузов — бутилированная вода, бензопилы, тепловые пушки и мотопомпы.
«Ситуация остается напряженной из-за сильных ливней, вызвавших оползни, наводнения, а также разрушения жилых домов, объектов инженерной и социальной инфраструктуры», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее в четверг глава МЧС Александр Куренков прилетел в Махачкалу для координации действий экстренных служб по устранению последствий наводнения.
Ущерб от паводков в республике уже превысил миллиард рублей. В зоне наводнения до сих пор остаются более 1300 домов и участков.