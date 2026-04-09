МЧС доставило в Дагестан более 23 тонн гумпомощи

Самолет МЧС России доставил гуманитарную помощь в пострадавший от наводнения Дагестан. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В соответствии с указанием президента и по поручению главы МЧС спецборт Ил-76 доставил в Дагестан гуманитарный груз общей массой более 23 тонн», — заявили в МЧС.

Среди грузов — бутилированная вода, бензопилы, тепловые пушки и мотопомпы.

«Ситуация остается напряженной из-за сильных ливней, вызвавших оползни, наводнения, а также разрушения жилых домов, объектов инженерной и социальной инфраструктуры», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее в четверг глава МЧС Александр Куренков прилетел в Махачкалу для координации действий экстренных служб по устранению последствий наводнения.

Ущерб от паводков в республике уже превысил миллиард рублей. В зоне наводнения до сих пор остаются более 1300 домов и участков.