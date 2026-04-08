Более 1300 домов в Дагестане остались подтопленными

В Дагестане остаются подтопленными 1339 жилых домов и 90 участков дорог

После масштабного паводка в Дагестане подтопленными остаются 1339 жилых домов и 90 участков автомобильных дорог. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

В ведомстве уточнили, что в пунктах временного размещения находится 591 человек, среди них 246 — дети. Экстренные службы работают в круглосуточном режиме, в том числе психологи от МЧС и РСЧС.

Днем ранее президент России Владимир Путин провел совещание комиссии по ликвидации последствий наводнения в Дагестане. Глава государства отмечал, что муниципальные, региональные и федеральные власти предоставят пострадавшим необходимую помощь.

Глава региона Сергей Меликов уточнял, что от стихии пострадали более 6,2 тысячи человек. Примерно столько же поврежденных хозяйственных объектов, частных участков и домовладений.

Больше всего от паводка пострадали Дербентский и Хасавюртовский районы, Каспийск и Махачкала.