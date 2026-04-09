Глава МЧС прибыл в Дагестан

Глава МЧС Куренков прибыл в Дагестан, где оценит ситуацию после наводнения

Глава МЧС России, руководитель комиссии по ликвидации последствий паводков в Дагестане Александр Куренков в четверг лично прибыл в Махачкалу для координации работ экстренных служб по устранению последствий наводнения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Вместе с ним в регион прилетели главы Минстроя и Минприроды Ирек Файзуллин и Александр Козлов.

Куренков совершит облет самых пострадавших территорий в республике и оценит сложившуюся оперативную обстановку. Работы в Дагестане продолжаются в круглосуточном режиме.

«Министр посетит пункты временного размещения, проверит условия проживания эвакуированных жителей и их обеспеченность всем необходимым», — добавили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что ущерб от наводнений в Дагестане уже превысил миллиард рублей. В зоне паводков остаются более 1300 домов и участков.