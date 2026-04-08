Названа сумма ущерба от паводков в Дагестане и Чечне

Ущерб от паводков в Дагестане и Чечне превысил 1 миллиард рублей

Общую сумму ущерба от масштабных паводков в Дагестане и Чечне оценили как минимум в один миллиард рублей. Об этом сообщил полпред президента в СКФО Юрий Чайка, его слова привела пресс-служба администрации главы Дагестана.

Чайка попросил власти регионов совместно с федеральными органами исполнительной власти подготовить и направить на рассмотрение в правительственную комиссию документы, обосновывающие причиненный материальный ущерб.

В настоящее время подтопленными в Дагестане остаются 1339 жилых домов и 90 участков автомобильных дорог.

Днем ранее Владимир Путин провел совещание по ликвидации последствий наводнения в Дагестане. Президент отмечал, что власти всех уровней предоставят пострадавшим необходимую помощь.

Глава республики Сергей Меликов уточнял, что всего от стихии пострадали более 6,2 тысячи человек. Примерно столько же поврежденных частных участков, хозяйственных объектов и домовладений.