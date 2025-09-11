Мать с годовалым ребенком нашли под окнами дома в Петербурге

В Санкт-Петербурге под окнами дома обнаружили мать с годовалым ребенком. Они выпали из окна шестого этажа, сообщил источник 360.ru.

По его данным, все произошло на улице Кораблестроителей, дом № 16, корпус 1. Мать и ребенка нашли под окнами у первой парадной со стороны проезжей части. Она снимала комнату в квартире и проживала там вместе с супругом.

«Госпитализированы скорой медицинской помощью в тяжелом состоянии», — сообщил источник.

Врачи попытались спасти мать и ребенка, последний выжил.

По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», 37-летняя мать погибла через час после госпитализации.

Несколько дней назад в Москве врач скорой помощи выпал из окна ЖК «Династия» на вызове у ребенка.