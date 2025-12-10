Мать пропавшей в Турции москвички подтвердила возвращение дочери с ребенком в Россию

Пропавшая в Турции вместе с сыном москвичка вернулась в Россию

Москвичка Дарья и ее 10-летний сын, пропавшие в Турции, вернулись в Россию. Информацию об этом 360.ru подтвердила мать девушки Ольга.

«Все хорошо», — ответила Ольга на вопрос о том, все ли в порядке с дочерью и внуком.

Детали своего исчезновения пропавшая пока не раскрыла.

Семья больше месяца искала 32-летнюю женщину и ее сына, пропавших после прилета в Стамбул. Перед исчезновением Дарья сказала матери, что идет на корпоратив с ребенком. Но на самом деле она собрала вещи и улетела в Турцию.

Возникла версия, что россиянку могли завербовать. Мать пропавшей рассказала о странном поведении дочери. Бывший муж Дарьи жаловался, что она практически не давала ему видеться с сыном.

Исчезнувшую в Турции вместе с 10-летним сыном москвичку нашли на границе с Сирией. Ольга узнала о спасении дочери и внука на съемках передачи у Андрея Малахова.