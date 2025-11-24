Отец пропавшего в Турции мальчика пожаловался, что ему не давали видеть сына

Пропавшая в Турции вместе с сыном москвичка не давала бывшему мужу видеться с ребенком. Об этом отец мальчика Максим К. рассказал в беседе с 360.ru.

Мужчина отметил, что не знает никаких подробностей об исчезновении бывшей возлюбленной. В последний раз на связь они выходили около года назад.

«Человек запрещал видеть ребенка, и я его видел в год один раз. Человек закрытый, то есть сказать, чем она увлекалась или в каких соцсетях сидела, я не могу, потому что у меня с ней не было общения», — отметил он.

Пара разошлась, когда ребенку было полгода. С тех пор отец видел его раз 10-12 — сейчас мальчику 10 лет. По словам Максима, на всех встречах с сыном бывшая жена тоже присутствовала — одного она его никуда не пускала.

Охарактеризовать экс-супругу как мать собеседник 360.ru не смог, но упомянул, что сын не ходил в школу. В последний раз Максим видел мальчика в феврале.

«Шесть часов я с ним побыл. И она присутствовала. Как он при маме что-то может рассказать, если там манипуляции, он от нее зависит», — сказал он.

Максим также добавил, что однажды мать мальчика хотела лишить его родительских прав, но суд назначил только алименты.

Ранее мать пропавшей в Турции москвички рассказала 360.ru, что исчезнувшая работала бухгалтером в строительной компании. При этом бывший муж Максим сказал, что у нее не было высшего образования.

«Насколько я знаю, у нее нет образования, 11 классов, и то, наверное, нет», — заявил он.

Помимо работы, домашних дел и воспитания ребенка, молодая мать смотрела турецкие сериалы. Ни с кем не встречалась и лишь изредка ходила на свидания. Перед пропажей девушка солгала родным, что идет на корпоратив с сыном, а потом выяснилось, что они улетели в Стамбул.