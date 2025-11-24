Мать пропавшей в Турции москвички рассказала о странном поведении дочери

Москвичка, исчезнувшая в Турции вместе с сыном, вела себя странно перед отъездом из России. Об этом 360.ru рассказала ее мать Ольга.

По ее словам, 32-летняя девушка наврала родным о корпоративе, на который якобы можно прийти с детьми, и исчезла. Уже через полицию мать узнала, что ее дочь и 10-летний внук улетели в Стамбул.

«Для меня это был вообще шок, потому что я даже не знала, она ничего не говорила. В последнее время она была немножко скрытна. Наверное, волновалась», — отметила собеседница 360.ru.

Она добавила, что исчезнувшая девушка работала бухгалтером в строительной компании. Помимо работы, домашних дел и воспитания ребенка молодая мать смотрела турецкие сериалы. В Турции москвичка никогда не была, и за рубеж выезжала только один раз — еще до рождения ребенка отдыхала в Египте.

По словам матери, мужчины у девушки не было, а с отцом ребенка они давно развелись.

«Она ни с кем не встречалась. Иногда просто свидания ходила», — уточнила Ольга.

Ранее стало известно, что в Стамбуле россиянку с ребенком встретил мужчина на автомобиле. Родственники исчезнувшей не исключают, что девушку обманули мошенники.