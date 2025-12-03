Исчезнувшую в Турции вместе с 10-летним сыном москвичку нашли на границе с Сирией. Ее мать Ольга рассказала 360.ru, что узнала о спасении дочери и внука на съемках передачи у Андрея Малахова.

«Для меня это был шок. Сначала даже не знала, верить или нет, ведь столько времени прошло, но всегда надеялась на лучшее. Их нашли на границе с Сирией, потом перевезли в город Адану и оттуда отправят в Стамбул для депортации на родину», — отметила женщина.

Собеседница 360.ru добавила, что еще не разговаривала с дочерью. По словам матери, весь этот период, пока ничего не было известно о девушке и ее сыне, она боялась читать информацию в интернете. Женщина очень переживала, но теперь она ждет, когда дочь вернется домой.

Отец мальчика сообщил, что узнал о том, что экс-супруга и его сын нашлись на границе с Сирией, три дня назад. По словам мужчины, ему позвонили бывшие родственники, которым поступила информация из посольства.

Больше месяца семья искала 32-летнюю москвичку и ее сына, которые пропали после прилета в Стамбул. Перед этим девушка заявила матери, что уходит на корпоратив вместе с ребенком. Однако она собрала вещи и улетела в Турцию. Была версия, что россиянку могли завербовать.