Два мусоровоза, автобус и легковушка столкнулись на севере Москвы

ДТП с участием рейсового автобуса, двух мусоровозов и легковой машины произошло в Дмитровском районе Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

Автомобили столкнулись на севере столицы — на улице Ижорской. Информация о пострадавших пока не поступала.

Ранее две иномарки врезались друг в друга в тоннеле на проспекте Маршала Жукова в Москве. В ДТП попали автомобили Volkswagen Polo и Lexus, один из них перевернулся. Из-за аварии сотрудники ГАИ перекрыли две полосы.

В Дептрансе жителей столицы предупредили о затрудненном движении в районе ДТП в сторону области и призвали водителей выбирать пути объезда.