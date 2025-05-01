Два мусоровоза, автобус и легковушка столкнулись на севере Москвы

ДТП с участием рейсового автобуса, двух мусоровозов и легковой машины произошло в Дмитровском районе Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.
Автомобили столкнулись на севере столицы — на улице Ижорской. Информация о пострадавших пока не поступала.
Ранее две иномарки врезались друг в друга в тоннеле на проспекте Маршала Жукова в Москве. В ДТП попали автомобили Volkswagen Polo и Lexus, один из них перевернулся. Из-за аварии сотрудники ГАИ перекрыли две полосы.
В Дептрансе жителей столицы предупредили о затрудненном движении в районе ДТП в сторону области и призвали водителей выбирать пути объезда.
Шесть писем подряд. Стало известно, как президент Бразилии унизил Зеленского
Врач назвал неожиданный овощ для снижения кровяного давления
Скончался экс-барабанщик «Арии» Игорь Молчанов
США умыли руки. Вашингтон отказался быть посредником между Россией и Украиной
Просадка в миллиарды кубов. Россия отпускает по «Турецкому потоку» Европе все меньше газа
Маябрь в Подмосковье. Побит рекорд 116-летней давности по количеству выпавшего снега
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте