Машина вспыхнула на дороге в Бутове
Появилось видео с горящей машиной на трассе в Бутове
Утром в понедельник на дороге в Бутове загорелся автомобиль. В распоряжении 360.ru появились кадры с места ЧП.
На видео можно заметить, как от пылающей машины в небо поднимается густой черный дым. Причина возгорания неизвестна, на место прибыли пожарные. Информация о пострадавших на данный момент также неизвестна.
Столичный Дептранс в Telegram-канале уточнил, что возгорание автомобиля произошло на Варшавском шоссе. На месте работают оперативные службы города.
«Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП незначительно затруднено. Выбирайте пути объезда», — отметили в Дептрансе.
Два дня назад машина загорелась на внешней стороне 105-го километра МКАД. Из-за аварии возникли проблемы с движением транспорта на 800 метров. Данные о пострадавших не поступали.
Кроме того, автомобиль вспыхнул в селе Арбузовка под Ульяновском. В салоне находился ребенок, его удалось вызволить. Следователи устанавливают причину ЧП.