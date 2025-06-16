Машина вспыхнула на дороге в Бутове

Появилось видео с горящей машиной на трассе в Бутове

Утром в понедельник на дороге в Бутове загорелся автомобиль. В распоряжении 360.ru появились кадры с места ЧП.

На видео можно заметить, как от пылающей машины в небо поднимается густой черный дым. Причина возгорания неизвестна, на место прибыли пожарные. Информация о пострадавших на данный момент также неизвестна.

Столичный Дептранс в Telegram-канале уточнил, что возгорание автомобиля произошло на Варшавском шоссе. На месте работают оперативные службы города.



«Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП незначительно затруднено. Выбирайте пути объезда», — отметили в Дептрансе.

Два дня назад машина загорелась на внешней стороне 105-го километра МКАД. Из-за аварии возникли проблемы с движением транспорта на 800 метров. Данные о пострадавших не поступали.

Кроме того, автомобиль вспыхнул в селе Арбузовка под Ульяновском. В салоне находился ребенок, его удалось вызволить. Следователи устанавливают причину ЧП.