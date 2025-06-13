Автомобиль загорелся на МКАД

На внешней стороне 105-го километра МКАД загорелась машина. На месте пожара работают спасатели, сообщила пресс-служба московского Дептранса.

Обстоятельства ДТП пока неизвестны. Из-за аварии возникли проблемы с движением транспорта на 800 метров. Информация о пострадавших не поступала.

В Дептрансе призвали водителей искать пути объезда.

Ранее автомобиль вспыхнул в селе Арбузовка под Ульяновском. В момент пожара в машине находился ребенок. Местные жители заметили возгорание, и потушили его собственными силами. Ребенка удалось спасти, его госпитализировали. Обстоятельства случившегося установят следователи.