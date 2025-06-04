Машина под Ульяновском вспыхнула с четырехлетним ребенком внутри

В селе Арбузовка под Ульяновском загорелся автомобиль со спящим четырехлетним ребенком внутри. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Пожар заметили местные жители, они с помощью огнетушителей потушили огонь и спасли ребенка. Он госпитализирован», — заявили в ведомстве.

Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее младенец в Башкирии умер после возгорания детской кроватки. По предварительной информации, отец остался один с ребенком в квартире, когда мать повела других детей в садик.

В какой-то момент загорелась кроватка, пламя перешло на матрас и одежду младенца. В итоге ребенка госпитализировали с ожогами, но он скончался в больнице. По одной из версий, причиной пожара могли стать фен и гелиевые шары.