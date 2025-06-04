Машина похитителей блогера в Москве уехала с Ярославского вокзала вместе с полицией

Похитившие блогера в Москве уехали с Ярославского вокзала вместе с полицией

Автомобиль мужчин, затолкавших в багажник Mercedes блогера в Москве, утром в среду уехал от Ярославского вокзала вместе с полицией. Видео появилось в распоряжении 360.ru.

Ранее 4 июня их доставили к Ярославскому вокзалу, где и случилось происшествие.

Резонансное ЧП произошло во вторник, 3 июня. Очевидцы стали свидетелями, как несколько человек в деловых костюмах силой затолкали мужчину в автомобиль на Ярославском вокзале. Журналисты узнали в пострадавшем бизнес-коуча и блогера, публиковавшего в социальных сетях посты с критикой ислама.

Он просил помощи у окружающих и кричал, что его задержали не полицейские. В итоге черный автомобиль, на котором его увезли, остановили сотрудники ГИБДД, однако внутри коуча уже не было.

Сами похитители заявили, что являются сотрудниками Росгвардии и проводили оперативное мероприятие.