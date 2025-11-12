Мальчику разорвало четыре пальца при взрыве СВУ в Красногорске

Мальчику из Красногорска разорвало четыре пальца из-за взрыва бомбы, спрятанной в 10-рублевой купюре. Подробности сообщил Shot .

«Пострадавшего госпитализировали с травматической ампутацией сразу трех пальцев правой руки, а также разрывом фаланги еще одного пальца. Помимо того, на кисти у него разорваны мышцы и имеются раны», — рассказал источник Telegram-канала.

Взрывное устройство весом около 10 граммов, начиненное мелкими гвоздями, было спрятано в 10-рублевую купюру. Бомба сдетонировала, когда ее поднял 10-летний мальчик.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Оно находится на особом контроле прокуратуры и следственного комитета региона. Ранее 360.ru показывал фото взрывного устройства.