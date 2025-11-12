СК возбудил дело после покушения на убийство ребенка в Красногорске

Обстоятельства ЧП с 10-летним ребенком, поднявшего замаскированное взрывное устройство в Красногорске, выясняют следователи. По факту случившегося возбудили уголовное дело, сообщили в СК.

По данным следствия, вечером 11 ноября 10-летний мальчик, проходя вдоль жилого дома, поднял с земли неустановленное взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку с прикрепленной 10-рублевой денежной купюрой. После этого прогремел взрыв.

Сейчас пострадавший ребенок находится в больнице. Следователи и криминалисты уже осмотрели место происшествия. В рамках дела проведут комплексную взрывотехническую, молекулярно-генетическую и дактилоскопическую судебные экспертизы.

«Проводятся следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления и всех обстоятельств», — заключили в ведомстве.

По информации Shot, мальчика госпитализировали с ампутацией нескольких пальцев руки и минно-взрывной травмой. Официально данные о характере повреждений, которые получил ребенок, пока не подтверждены.