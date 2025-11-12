Появилось фото взрывного устройства, едва не убившего мальчика в Красногорске

Следователи раскрыли детали покушения на убийство ребенка в Красногорске. Об этом сообщила пресс-служба Следкома.

ЧП произошло вечером 11 ноября, 10-летний ребенок находился около жилого дома и поднял с земли замаскированный под подарочную упаковку предмет. Также на нем была закреплена 10-рублевая купюра.

«Произошла детонация, и ребенок получил телесные повреждения. Пострадавший госпитализирован», — подчеркнули в ведомстве.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье о совершении общеопасным способом покушения на убийство ребенка. Следователи и криминалисты уже осмотрели место происшествия и назначили несколько экспертиз.

