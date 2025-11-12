Почти 10 граммов тротила спрятали в СВУ, взорвавшемся в руках ребенка в Красногорске

Mash: почти 10 граммов тротила было в СВУ, взорвавшемся в Красногорске

В СВУ, скрытом под 10-рублевой купюрой в Красногорске, были мелкие гвозди, сообщил Telegram-канал Mash . По его информации, в подарочной упаковке вместе с деньгами преступники спрятали около 10 граммов тротила.

Взрывное устройство было осколочно-фугасным с металлическими поражающими элементами, уточнил источник канала.

Бомба сдетонировала, когда ее поднял 10-летний мальчик. Это произошло накануне вечером — ребенок возвращался с тренировки, увидел рядом с детской площадкой свернутую десятирублевую купюру и взял ее в руки.

Пострадавшему разворотило кисть и оторвало несколько пальцев, утверждает собеседник Mash.

«Врачи пытаются пришить ребенку два пальца — их нашли в нескольких метрах от места взрыва. Перед операцией он успокаивал маму и просил ее не плакать», — добавил он.

Следственный комитет возбудил дело о покушении на убийство несовершеннолетнего. Прокуратура Московской области держит его на особом контроле.

Ранее появилось фото взрывного устройства, едва не убившего мальчика в Красногорске. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и назначили несколько экспертиз.