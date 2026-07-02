Макака насмерть загрызла пенсионерку в Адыгее

В Адыгее возбудили дело после гибели пенсионерки от укусов макаки

В Адыгее возбудили уголовное дело после смерти 84-летней пенсионерки, на которую напала белохвостая макака. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета республики.

По данным следствия, 2 июля в частном доме Тахтамукайского района женщина открыла вольер во время кормления животного, после чего примат набросился на нее и искусал.

«В результате массивной кровопотери пострадавшая скончалась на месте происшествия. Также животное напало на 39-летнего внука погибшей, мужчина доставлен в медицинское учреждение, ему оказана помощь», — отметили в пресс-службе.

В СК уточнили, что макака принадлежала внучке погибшей. На территории дачи она незаконно держала примата вместе с другими экзотическими животными.

Следователи возбудили дело о причинении смерти по неосторожности. Прокуратура Адыгеи начала проверку и оценку законности содержания животных в частном доме.

Ранее в тайской провинции Яла дикая макака проникла в дом 67-летнего местного жителя и растерзала мужчину.