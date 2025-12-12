Обезьяна жестоко убила пожилого мужчину в Таиланде

В провинции Яла в Таиланде дикий макак ворвался в дом 67-летнего мужчины и растерзал его. Об этом сообщило издание The Thaiger .

На теле убитого нашли десятки укусов, у него не было части ноги. В руке он сжимал металлический прут, которым пытался отбиться от зверя.

Спустя четыре дня обезьяну удалось найти в национальном парке. Агрессивное животное попало в ловушку, расставленную, чтобы избежать новых жертв.

Ранее в США разбился грузовик, перевозивший лабораторных макак-резусов. Все обезьяны были заражены гепатитом С, герпесом или коронавирусом. Поскольку животные агрессивны, отлавливали их в средствах индивидуальной защиты.