Подозреваемый в подрыве авто в Москве собирался бежать в Грецию

Россиянин Евгений Серебряков, задержанный в Турции по подозрению в подрыве машины на севере Москвы, собирался бежать из страны. Об этом сообщил источник телеканала TRT Haber .

Мужчина прилетел в Бодрум, чтобы отправиться в Грецию. С этой целью Серебряков собирался купить лодку и доплыть на ней до населенного пункта Кос.

По данным телеканала, турецкие спецслужбы вычислили подозреваемого по камерам видеонаблюдения в аэропорту Бодрума. Специалисты выяснили, что он выехал из воздушной гавани на арендованной машине.

Автомобиль взорвался на Синявинской улице в Москве утром 24 июля. Это произошло из-за «детонации неустановленного предмета». Водителю оторвало ступни, пассажирка получила рваные раны лица. Подозреваемый действовал в составе группы, сообщил RT.