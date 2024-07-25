Подозреваемый в подрыве авто в Москве собирался бежать в Грецию

TRT Haber: задержанный за подрыв авто россиянин хотел сбежать в Грецию

Фото: РИА «Новости»

Россиянин Евгений Серебряков, задержанный в Турции по подозрению в подрыве машины на севере Москвы, собирался бежать из страны. Об этом сообщил источник телеканала TRT Haber.

Мужчина прилетел в Бодрум, чтобы отправиться в Грецию. С этой целью Серебряков собирался купить лодку и доплыть на ней до населенного пункта Кос.

По данным телеканала, турецкие спецслужбы вычислили подозреваемого по камерам видеонаблюдения в аэропорту Бодрума. Специалисты выяснили, что он выехал из воздушной гавани на арендованной машине.

Автомобиль взорвался на Синявинской улице в Москве утром 24 июля. Это произошло из-за «детонации неустановленного предмета». Водителю оторвало ступни, пассажирка получила рваные раны лица. Подозреваемый действовал в составе группы, сообщил RT.

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