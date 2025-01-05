Лось устроил прогулку по территории детсада в Екатеринбурге

E1.ru: лось случайно забежал на территорию детского сада в Екатеринбурге

Лось пришел на территорию одного из детских садов Екатеринбурга. Необычный гость бегал по детской площадке, сообщило издание E1.ru.

Судя по снятым очевидцами кадрам, лось одним прыжком выбил ворота, потом сделал несколько кругов по территории дошкольного учреждения и сел в сугроб.

Сотрудники детского сада вызвали специалистов Федерального охотничьего надзора. Они выстрелят в животное снотворным, чтобы потом перевезти в естественную среду обитания.

Ранее водитель иномарки наехал на амурского тигра в Приморском крае. После столкновения зверь убежал в лес. Эксперты охотнадзора позже нашли тигра и осмотрели.

В Якутии охотник скончался после нападения бурого медведя. Зверь проник в лесной дом через окно. В сейфе жилья обнаружили ружье погибшего. В сентябре хищник насмерть задрал работника базы отдыха в Кемеровской области.