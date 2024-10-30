Амурский тигр попал под машину в Приморском крае

Полиция Приморья: амурский тигр выбежал из леса на трассу и попал под машину

Машина наехала на амурского тигра в Приморском крае. Об этом сообщил Telegram-канал полиции Приморья.

«На 396 километре трассы „Находка — Ольга –Кавалерово — Лазо“ тигр неожиданно для водителя автомашины Toyota Platz выскочил из лесного массива на проезжую часть», — заявили в полиции.

После столкновения зверь обратно убежал в лес. На место ЧП приехали сотрудники правоохранительных органов и эксперты охотнадзора. В итоге тигра нашли, по предварительной информации, с ним все хорошо.

По факту произошедшего проведут проверку и изучат обстоятельства случившегося.

Ранее авария случилась на КАД в Петербурге. По данным регионального МВД, на 37-м километре трассы водитель Volkswagen Bora наехал на лося. В итоге мужчина получил серьезные травмы.