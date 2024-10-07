Медведь растерзал охотника в Якутии

В Усть-Майском районе Якутии медведь убил охотника, для поимки агрессивного животного сформировали бригаду. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства.

В ведомстве отметили, что инспекторы экологического надзора и полицейские нашли тело погибшего мужчины в местности Эльбэх, что в 45 километрах от села Эжанцы Усть-Майского района.

По предварительным данным, охотник скончался после нападения бурого медведя, который проник в лесной дом через окно. В сейфе жилья обнаружили ружье погибшего.

В связи с ЧП в регионе приняли решение сформировать бригаду из шести охотников для регулирования численности бурого медведя в Усть-Майском районе. Также начались поиски медведя-убийцы.

Ранее медведь насмерть задрал работника базы отдыха на Кузбассе. Специалистам охотнадзора выдали разрешение на отстрел хищника.