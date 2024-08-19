Люди застряли на 50-метровом колесе обозрения в Москве

Источник 360.ru: в Москве 10 человек застряли на 50-метровом колесе обозрения

В Измайловском Кремле в Москве люди застряли на колесе обозрения. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, произошло отключение электричества. В кабинках 50-метрового колеса обозрения находились 10 человек.

Спасатели направились на место происшествия, чтобы вызволить людей, но их помощь не понадобилась. Чуть позже подачу электричества возобновили, кабинки с людьми стали спускать вниз.

В начале августа на проспекте Андропова в Москве сломался аттракцион «Воздушный экспресс». Там застряли 11 человек, среди них — двое детей.

Накануне в Германии загорелось колесо обозрения. Несколько десятков человек пострадали. Кабинки аттракциона вспыхнули во время фестиваля Highfield.