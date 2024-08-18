Колесо обозрения с людьми загорелось в Германии

В Германии загорелось колесо обозрения, пострадали более 30 человек

В Германии во время музыкального фестиваля Highfield загорелось колесо обозрения, несколько десятков человек пострадали. Об этом сообщило британское издание Daily Mail.

В Лейпциге во время фестиваля загорелось колесо обозрения. В кабинках находились пассажиры. Более 30 человек пострадали: два посетителя находятся в тяжелом состоянии из-за травм, остальные надышались дымом.

По словам пресс-секретаря местной полиции Джозефин Садер, сначала по неизвестной причине загорелась одна кабинка, а потом огонь перекинулся на вторую.

«Более 30 человек получили ранения, большинство из них легкие, включая четырех полицейских. Два человека получили серьезные ранения. Погибших нет», — уточнила она.

Причина пожара пока неизвестна. Возгорание уже потушили, фестиваль возобновился. Как заявил организатор мероприятия, шоу должно продолжаться.

В начале года в Швеции 12 человек пострадали из-за пожара в парке развлечений.