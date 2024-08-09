Дети застряли на сломанном аттракционе в московском парке

360.ru: дети застряли на аттракционе «Воздушный экспресс» в парке на юге Москвы

В тематическом парке развлечений на проспекте Андропова в Москве сломался аттракцион «Воздушный экспресс», отдыхающие остались на высоте и не могут выбраться самостоятельно. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, застряли 11 человек, в том числе двое детей. Они находились в закрытой кабинке. Сам аттракцион обесточен. К месту происшествия привезли лестницу-подъемник. Людей уже вытащили, пострадавших нет.

Похожая история случилась в апреле в Туле. В центральном парке сломался аттракцион, 16 пассажиров застряли, выбраться оттуда им помогли сотрудники МЧС. По данным пресс-службы министерства, на качелях были дети.

В январе этого года колесо обозрения заклинило под Пензой. Спасатели вытащили оттуда шесть человек.