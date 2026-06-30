В Санкт-Петербурге эвакуировали роддом и больницу

«Фонтанка»: в Петербурге прошла эвакуация роддома № 10 и больницы в Петергофе

В Санкт-Петербурге эвакуировали роддом № 10 в Красносельском районе и Николаевскую больницу в Петергофе. Об этом сообщила «Фонтанка» .

«Причины неизвестны, но не учебная», — рассказал изданию один из читателей.

Пациентов роддома отправили в школу, находящуюся на той же улице. Больницу к 16:05 снова открыли на вход.

Это уже не первый подобный случай в городе за уходящий месяц: 11 июня эвакуировали по меньшей мере три больницы, в том числе и Николаевскую. Предположительно, кто-то позвонил в правоохранительные органы и сообщил о минировании.

А в апреле жителя Санкт-Петербурга приговорили к 3,5 года условно за три звонка с ложными сообщениями о минированиях станции метро, двух городских рынков и мониторингового центра.