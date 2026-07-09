Ливни повредили дороги в нескольких районах Дагестана

Сильные ливни, прошедшие в ночь на 8 июля, привели к масштабным повреждениям дорожной инфраструктуры в Дагестане. В нескольких районах разрушены мосты, размыты дороги и произошли оползни, сообщили в региональном Минтрансе .

Наиболее серьезная ситуация сложилась в Чародинском районе, где полностью прервано транспортное сообщение с районом из-за повреждения дороги Гуниб — Цуриб. Кроме того, закрыт участок трассы Цуриб — Арчиб, что нарушило сообщение сразу с 18 населенными пунктами.

Ограничения также введены в Агульском, Ахвахском, Гергебильском, Гунибском, Дахадаевском, Кайтагском, Рутульском и Тляратинском районах. В результате повреждений дорог и мостов без транспортного сообщения временно остались десятки сел.

В частности, в Агульском районе частично разрушен каменно-арочный мост, ведущий к селу Буршаг.

Ранее в мае в Дагестане восемь населенных пунктов остались без газа после схода оползня в Табасаранском районе.