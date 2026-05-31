Восемь селений в Дагестане остались без газа из-за оползня

В Республика Дагестан восемь населенных пунктов остались без газа после схода оползня в Табасаранском районе. Об этом сообщили в Министерстве энергетики и тарифов Республики .

По данным ведомства, вечером 30 мая в селе Чурдаф оползень сместил межпоселковый стальной газопровод высокого давления. Утечки газа не произошло.

Без газоснабжения остались жители сел Чурдаф, Кюрег, Чиле, Караг, Улуз, Кужинг, Гулли и Урзиб, а также девять социальных объектов.

Аварийная бригада прибыла на место спустя 20 минут после сообщения о происшествии. Подачу газа перекрыли в 22:50.

Восстановительные работы запланировали на 31 мая. Ситуация находится на контроле регионального министерства энергетики.

В апреле жильцов 11 частных домов в дагестанском селе Хулесма эвакуировали из-за угрозы схода оползня. Администрация района сообщила, что произошло смещение склона и часть земляного пласта сдвинулась в сторону жилых строений.