Личность подозреваемого в убийстве женщины, чье тело нашли в авто Куценко, раскрыли

Источник 360.ru: подозреваемым в убийстве женщины в Москве стал житель Казани

Личность подозреваемого в убийстве женщины, тело которой нашли в машине актера Гоши Куценко в Москве, раскрыли. Об этом сообщил источник 360.ru.

Предполагаемым преступником оказался житель Казани. Он родился 18 мая 1994 года.

По данным Telegram-канала Shot, подозреваемый уже имел несколько судимостей, в том числе за разбой, кражу, изнасилование, убийство, причинение тяжкого вреда здоровью и оскорбление представителя власти.

Тело женщины нашли в машине Куценко накануне — жертву зарезали. Предполагаемого преступника задержали, он полностью признал свою вину. Следствие будет ходатайствовать перед судом о заключении подозреваемого под стражу.

Сам Куценко прокомментировал ситуацию с трупом в его машине. Актер сообщил, что узнал новость на съемках в экспедиции и подтвердил задержание подозреваемого. Он также выразил соболезнования близким погибшей.