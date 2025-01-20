В машине Гоши Куценко нашли тело женщины с ножевыми ранениями

Машина, в которой нашли тело изрезанной женщины, принадлежит актеру Гоше Куценко. Об этом Telegram-каналу Shot сообщил источник.

Автомобиль стоял во дворе одного из домов на Кутузовском проспекте в Москве.

По предварительной информации, пьяный мужчина 1994 года рождения в ночь на 19 января нанес не менее двух ножевых ранений женщине, с которой они вместе распивали спиртное и поссорились. Пострадавшая скончалась на месте. После убийства он спрятал тело в припаркованную машину, чтобы скрыть преступление.

Сотрудники правоохранительных органов накануне задержали подозреваемого в совершении преступления. Дорогомиловский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело.

В ближайшее время мужчине предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Следователи собирают доказательства.