Самолет Х-32 «Бекас» разбился под Рязанью

В Рязанской области разбился легкомоторный самолет Х-32 «Бекас». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Разбился легкомоторный самолет Х-32 „Бекас“. По предварительной информации, пилот погиб», — заявил собеседник журналистов.

Воздушное судно упало недалеко от села Зимарово. По неуточненной информации, разрушений на земле нет. Пожар после падения тоже не начался.

В июле самолет Ан-24 разбился недалеко от Тынды. На борту были 50 человек, среди них пятеро детей. Все погибли.

Родственникам погибших выплатят по пять миллионов рублей. Два миллиона 25 тысяч рублей — от страховой компании, еще два миллиона — от авиакомпании «Ангара», а также один миллион — в качестве помощи от региональных правительств.

Министр транспорта Андрей Никитин поручил максимально быстро проработать этот вопрос. Также в распоряжении 360.ru оказалось видео с места крушения Ан-24.