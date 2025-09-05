Легкомоторный самолет рухнул в Луховицах

В городе Луховицы упал легкомоторный самолет. Об этом сообщил Telegram-канал «112» .

По его данным, пилот скончался.

Информацию об упавшем в Луховицах борте подтвердила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. Ведомство проведет проверку. На место крушения выехал зампрокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.

В пресс-службе МЧС по региону 360.ru уточнили, что ЧП произошло в деревне Ильясово. На борту находился один пилот.

Ранее легкомоторный самолет Х-32 «Бекас» разбился в Александро-Невском районе Рязанской области, неподалеку от села Зимарово. Западное МСУТ СК подтвердило, что пилот 1975 года рождения не выжил.

Ведомство возбудило уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».