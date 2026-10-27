Двухмесячную девочку в коляске бросили у мусорных контейнеров в Самаре

В Самаре возле мусорных контейнеров у станции метро «Победа» обнаружили двухмесячную девочку в коляске. Об этом сообщила 360.ru жительница одного из окрестных домов.

Коляской заинтересовались гулявшие во дворе дети.

«Мой сын прибежал и сказал, что он гулял с друзьями и они нашли коляску с ребенком, а взрослых рядом нет. Про мать я ничего не слышала. Отца нашли почти сразу», — поделилась женщина.

Приехавшие на вызов правоохранители обнаружили внутри бутылочки и коробку смеси, они выяснили пол и возраст ребенка.

Следователи регионального СК возбудили уголовное дело об оставлении в опасности и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Самарская прокуратура организовала проверку и взяла дело на контроль.

Ранее в Ереване полицейские спасли подброшенного во двор новорожденного. Завернутого в одежду малыша бросили в одном из спальных районов города.