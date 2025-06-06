Крымский депутат давно продал машину Kia Optima, которую заминировали в Москве

Бывший крымский депутат Виталий Десятник опроверг, что заминированная Kia Optima в Москве принадлежит ему. В беседе с 360.ru мужчина заявил, что продал авто больше четырех лет назад.

«Kia Optima у меня была когда-то, оформлена она была на супругу, и продали мы ее больше четырех лет назад. Приехали ребята из Москвы, купили у меня машину, на третий или на четвертый день они ее переоформили. Все документы у меня есть», — сказал он.

Десятник назвал происходящее вероятной ошибкой и отметил, что никак не связан с историей о минировании.

В одной из припаркованных иномарок на Молодогвардейской улице в районе Кунцево также нашли подозрительный сверток. По данным 360.ru, коробку прикрепили на днище около бензобака магнитом.