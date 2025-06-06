Появилось видео с места заминированного авто на западе Москвы

Утром 6 июня на улице Леси Украинки в Москве обнаружили подозрительный автомобиль. Проверка подтвердила, что машину заминировали. В распоряжении 360.ru появилось видео с места ЧП.
Иномарка Kia Optima стояла на парковке открытого типа, под одним из колес, как выяснили силовики, находилось взрывное устройство.
На месте обнаружения опасной находки работают специалисты ФСБ, к разминированию также привлекли робота по обезвреживанию. Территорию вокруг автомобиля оцепили, при этом эвакуацию жильцов ближайших к месту домов не проводили. Обстановка вокруг в целом спокойная.
Telegram-канал Baza добавлял, что подозрительное авто проверяли также полицейские и взрывотехники. Дополнительная информация уточняется.
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