Подозрительный сверток нашли под днищем еще одной иномарки на западе Москвы

Источник 360.ru: еще одно авто с подозрительным свертком нашли на западе Москвы

В столичном районе Кунцево под днищем одной из припаркованных иномарок обнаружили подозрительный сверток. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, неизвестный предмет нашли под белым BMW X6 с номерами столичного региона. Машину припарковали на Молодогвардейской улице, недалеко от дома № 30, корпус 1.

Коробку прикрепили на днище в районе бензобака магнитом. Территорию оцепили.

На место выехали сотрудники экстренных служб.

Еще один подозрительный автомобиль обнаружили утром пятницы на улицы Леси Украинки. Оказалось, что Kia Optima заминировали. К работам по обезвреживанию устройства привлекли специального робота.