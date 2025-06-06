Подозрительный сверток нашли под днищем еще одной иномарки на западе Москвы

В столичном районе Кунцево под днищем одной из припаркованных иномарок обнаружили подозрительный сверток. Об этом сообщил источник 360.ru.
По его данным, неизвестный предмет нашли под белым BMW X6 с номерами столичного региона. Машину припарковали на Молодогвардейской улице, недалеко от дома № 30, корпус 1.
Коробку прикрепили на днище в районе бензобака магнитом. Территорию оцепили.
На место выехали сотрудники экстренных служб.
Еще один подозрительный автомобиль обнаружили утром пятницы на улицы Леси Украинки. Оказалось, что Kia Optima заминировали. К работам по обезвреживанию устройства привлекли специального робота.
Дэвид Бекхэм получит рыцарский титул и станет сэром
В Госдуме резко отреагировали на отмену статуса предпенсионера в Москве
Два лесных пожара потушили в Балашихе 6 июня
Машина перевернулась в массовой аварии на севере Москвы
Московских водителей предупредили о сильном ветре и грозе
Ради хайпа: школьники из Волгодонска кинули зигу на фоне Знамени Победы
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте