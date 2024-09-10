Крушению самолета RA-1240G в Подмосковье дали статус катастрофы

Крушение частного легкомоторного самолета-амфибии RA-1240G около деревни Ватулино Рузского городского округа получило статус катастрофы. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале .

Он подчеркнул, что расследованием падения воздушного судна займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК), с участием Центрального межрегионального территориального управления Росавиации.

«Ключевая цель расследования — установление причин катастрофы и принятие мер по их предотвращению в будущем», — написал Кореняко.

Частный самолет RA-1240G потерпел крушение в Рузском городском округе в минувший понедельник, 9 сентября. Управлявшие самолетом двое мужчин погибли от полученных травм.

За штурвалом легкомоторника находился генеральный директор ликвидированного ЗАО «Авиатик-Альянс», которое разработало летательный аппарат, Алексей Танцырев. Впервые свою разработку фирма представила в 2009 году, но на полный цикл производства компания так и не вышла и через семь лет прекратила свое существование.

Вторым выступил опытный летчик-испытатель первого класса Александр Иванов. Он принимал участие в проверке более 20 различных самолетов, включая военные истребители. На его счету более 3,5 часов налета.

По предварительным данным, самолет подняли в небо после ремонта для проверки. Но в ходе полета в двигателе произошел сбой, что привело к крушению. Следователи завели уголовное дело о нарушении правил безопасности при движении и эксплуатации воздушного транспорта.