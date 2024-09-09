После крушения самолета-амфибии в Подмосковье начали проверку

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку после крушения самолета-амфибии в городском округе Руза. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

На место происшествия выехал заместитель прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц.

Источник сообщил 360.ru, что самолет нашли в 250 метрах от торца взлетно-посадочной полосы аэродрома Ватулино. По его словам, целью полета была обкатка двигателя, заявка не подавалась.

«Летающая лодка, которая на земле делала технический запуск двигателя. Поддали газу слишком много, внезапно взлетели и грохнулись», — отметил собеседник 360.ru.

Оба члена экипажа, находившиеся на борту, погибли.

Разбившееся воздушное судно — самолет-амфибия «Алекс-251». Первый его полет состоялся в 2010 году.