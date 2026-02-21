Крушение вертолета в Амурской области классифицировали как катастрофу

Росавиация классифицировала крушение вертолета в Амурской области как катастрофу. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Robinson R44 пропал в районе поселка Амаранка. Утром в субботу поисково-спасательная операция обнаружила место крушения и тела трех погибших: пилота вертолета и двух женщин — следователя СК и сотрудницу полиции, которые летели с места гибели рабочего лесопилки.

«Росавиация классифицировала произошедшее событие как катастрофу», — говорится в сообщении ведомства.

Расследование проведет Межгосударственный авиационный комитет совместно с Дальневосточным межрегиональным управлением Росавиации.

По данным источника 360.ru, у вертолета не было разрешения на полет.

После крушения судна в Ромненском округе Амурской области объявили трехдневный траур. Ранее МЧС России показало кадры с места авиакатастрофы.