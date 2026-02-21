Тела трех погибших нашли на месте крушения вертолета в Амурской области
Правительство Амурской области: три человека погибли при крушении вертолета
Тела трех погибших обнаружили спасатели на месте крушения вертолета в Ромненском округе Амурской области. Об этом в официальном заявлении сообщила пресс-служба правительства региона.
«В ходе поисково-спасательной операции обнаружено место крушения воздушного судна и тела трех погибших», — говорится в сообщении региональных властей.
В правительстве выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших. Обстоятельства ЧП в настоящий момент выясняют профильные специалисты.
Причины крушения вертолета пока неизвестны.
Ранее поиски пропавшего в Амурской области частного вертолета Robinson приостановили до 21 февраля из-за темноты. Вертолет пропал в 130 километрах от села Амаранка Ромненского округа. На борту находились две сотрудницы Следственного комитета и МВД.